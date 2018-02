"Une commune n'est pas une multinationale"

Pour David Weytsman, échevin de la Revitalisation urbaine et de la Participation citoyenne à la Ville de Bruxelles, Il est temps de revenir à l'essentiel des missions communales : des quartiers sûrs, une mobilité fluide, des logements et un enseignement pour tous. Il propose la réalisation d’un audit global de toutes ces structures publiques bruxelloises. Carte blanche.

"Pour ceux qui, de près ou de loin, suivent la vie politique, le constat est sans appel : cette dernière année est choquante. Affaires, népotisme, mensonges,… chaque mois met en avant des dysfonctionnements. La méfiance n’a jamais semblée aussi grande dans le chef des citoyens. Il suffit de lire ce qui se dit sur les réseaux sociaux ou de se promener en rue à leur rencontre pour comprendre l’ampleur de la fracture."

"Le mal n’est pas que francophone, la Flandre aussi a été touchée par une série de scandales. Le mal n’est pas qu’une question de personnes, il est parfois structurel."

"Ce que nous disent " les dernières révélations ", c’est que pour certains, la commune est devenue une sorte de multinationale qui diversifie ses activités dans des domaines où elle n’est, au final, pas attendue."

"On ne gère pas la capitale de l’Europe à coup d’ASBL qui échappent au contrôle démocratique." David Weytsman Echevin à la Ville de Bruxelles - MR

"Il est temps, avant tout autre chose, revenir à l’essentiel de nos missions communales : des quartiers sûrs, des rues et parcs propres et verts, une mobilité fluide, des logements et un enseignement pour tous… Avant d’envisager d’autres projets (notamment en concurrence avec le privé et nécessitant souvent des montages financiers complexes), la commune doit exceller dans ces missions et les exercer sainement, en bon père de famille. Le budget d’une commune, c’est l’argent des contribuables !"

"Aujourd’hui, il reste clairement des structures qui ne devaient pas être créées par le public. Il faut se limiter aux missions essentielles d’une commune. Je propose la réalisation d’un audit global de toutes ces structures pour permettre aux mandataires politiques de revenir à l’essence de leur engagement : être strictement au service des citoyens."

Une tutelle peu crédible

"En Région bruxelloise, le constat est aussi sévère et les dérives similaires ! Que cette Région prenne enfin ses responsabilités… Qu’elle prenne son rôle de tutelle en main et qu’elle mette de l’ordre dans sa gestion et dans celles de certaines de ses communes ! L’opacité y règne et, contrairement à la Ville de Bruxelles, cela empire année après année !"

"Evidemment qu’il faut renforcer la tutelle régionale sur les structures communales ! Mais comment ce gouvernement bruxellois peut-il être crédible en pointant du doigt les dérives passées de la Ville de Bruxelles, quand lui-même aujourd’hui crée de nombreuses structures dont l’objectif est précisément le même que les ASBL communales visées : gérer " son business " avec moins de contrôle démocratique ? Comment peut-il plaider efficacement pour une gestion communale en bon père de famille quand on connaît les coûts liés à ces nouvelles structures régionales et à leurs nominations ?"

"Notre Ville et notre Région ont besoin d’une opération " mains propres " comme Charleroi il y 12 ans. Le chemin carolo n’a pas toujours été simple mais aujourd’hui quand on parle de la métropole wallonne, c’est pour parler de sa rénovation urbaine." David Weytsman Echevin à la Ville de Bruxelles - MR

"Il faut non seulement continuer à vider tous les placards de la Ville de Bruxelles mais aussi éviter de remplir ceux de la Région… Il faut surtout travailler uniquement avec ceux qui ont un vrai projet pour Bruxelles."

Transparence totale et immédiate

"Face à une méfiance grandissante et légitime, il faut appliquer une transparence totale et sans délai. Conseil communal, audits, études, salaires, mandats, … chaque fois qu’un euro public est dépensé, il faut mettre l’explication de cette dépense à disposition des citoyens. Depuis des dizaines d’années, certains politiques, souvent socialistes, ont en effet pris l’habitude de travailler dans leur coin, sans communiquer et sans rendre de compte."

"Pour la jeune génération que je représente, c’est totalement inacceptable. Les citoyens paient des impôts pour le fonctionnement de la collectivité. Il est plus que légitime qu’ils sachent quand, où et comment est utilisé leur argent. Qui accepterait de confier son patrimoine familial à une personne sans jamais lui demander de rendre des comptes ?"

"Même si les socialistes sont tant à la Ville qu’à la Région au cœur de ces dérives, n’oublions pas que ces 20 dernières années, tous les partis politiques, y compris Défi et Ecolo, ont exercé des responsabilités à la ville de Bruxelles." David Weytsman Echevin à la Ville de Bruxelles - MR

"Il est temps de faire face. Réaliser des audits, comme le fait, depuis 6 mois, la Ville de Bruxelles est une première étape utile. Il faut ensuite que chaque conclusion d’audit, de commissions ou d’études indépendantes soient partagée avec l’ensemble des citoyens et bien évidemment, directement, avec l’opposition."

D'autres modèles existent

"Par nature, la transparence doit être une priorité totale. Il est par exemple possible de mettre à disposition toutes les rémunérations publiques en Belgique."

"Certains modèles de transparence, comme en Norvège, vont même jusqu’à mettre toutes les déclarations fiscales de tous les individus en consultation publique."

"En Suède, la constitution autorise chaque citoyen à consulter notamment les notes de frais et les revenus des élus. Ce principe de transparence, appelé " offentlighetsprincipen ", a été institué en … 1766. Le modèle nordique fait ses preuves puisque la Suède, la Norvège et la Finlande sont les trois pays les moins corrompus au monde.

Je propose concrètement que tous les membres de l’opposition siègent dans toutes les structures de la Ville et de la Région. Il faut aussi permettre un contrôle beaucoup plus direct des citoyens sur ces structures publiques, payées avec leurs impôts ! David Weytsman Echevin à la Ville de Bruxelles - MR

"Etre transparent ne veut pas dire tout partager sans limite avec les citoyens. Certaines décisions doivent pouvoir être confidentielles dans l’intérêt de projets ou de personnes. Mais il faut pouvoir l’expliquer et ne pas donner l’impression qu’on cache des choses."

Le décumul, une première étape

"La transparence va de pair avec le décumul. Le temps consacré à son travail public doit être principal. C’est une question de bon sens. Consacrer plus de temps à sa fonction, c’est aussi une forme de garantie contre certaines dérives. Au plus on passe du temps dans sa fonction, au plus on peut en maîtriser les subtilités et rapidement constater ce qui ne fonctionnerait pas. J’ai moi-même été confronté à ce choix dernièrement puisque j’aurais pu cumuler un poste d’échevin et de député bruxellois. J’ai fait le choix de la députation à temps plein."

Selon moi, si on veut faire les choses pleinement, on ne peut pas le matin être député, l’après-midi échevin d’une grande ville et le soir administrateur de société ou avocat. David Weytsman Echevin à la Ville de Bruxelles - MR

"Au-delà d’une question de disponibilité, c’est aussi une question de lisibilité. Comment comprendre aujourd’hui que la Secrétaire d’Etat bruxelloise qui a la tutelle sur le parc informatique régional et communal, dont GIAL, soit aussi en soirée, conseillère communale de l’opposition à la Ville de Bruxelles ? C’est une situation totalement inconfortable qui alimente tous les fantasmes."