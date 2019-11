Une étude démontre l'importance du poids économique des avocats

C’est la deuxième radiographie du barreau francophone de Bruxelles et la première qui s’attarde sur le poids économique des avocats dans l’économie locale. Selon cette étude du centre Perelman de l’ULB, le troisième plus grand barreau francophone au monde (5.180 avocats inscrits fin 2018) pèse pour 1,23% du produit intérieur brut (PIB) de la Région Bruxelles-Capitale. Les barreaux néerlandophone et francophone bruxellois cumulés pèseraient ainsi 956,313 millions d’euros de chiffre d’affaires semi-brut en 2017. "À Bruxelles, c’est un secteur économiquement bien plus important qu’on ne se l’imagine en général. En termes de PIB, il est comparable à l’horeca et beaucoup plus important que l’industrie", soulève Grégory Lewkowicz, responsable de l’étude.