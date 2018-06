Une facture à 1,75 million pour les six lidars de Bruxelles

On ne rigole plus avec les excès de vitesse à Bruxelles. La semaine dernière, le gouvernement régional a décidé de renouveler le contrat de location qui met le lidar à la disposition des zones de police. Ce contrat venait à échéance à la fin du mois de juillet.

Ces redoutables machines étaient au nombre de 2 avant de monter à 5 cette année. Cet été, elles seront 6 dans la capitale. Le nouveau contrat porte sur la location (il n’est pas possible d’en acheter en Belgique) et l’entretien de ces six appareils. "Il ne sera donc plus nécessaire de faire tourner ce matériel entre les six zones de police, chacune d’entre elles aura son lidar", confirme Bianca Debaets (CD&V), secrétaire d’État en charge de la Sécurité routière.