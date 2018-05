Une formation aux premiers secours obligatoire pour décrocher son permis à Bruxelles

La Croix-Rouge délivrera chaque année 20.000 cours pour former les futurs conducteurs bruxellois aux premiers secours; une formation obligatoire dès le 1er novembre pour obtenir son permis de conduire en Région bruxelloise.

Bianca Debaets (CD&V), la secrétaire d'Etat bruxelloise à la Sécurité routière et la Croix-Rouge ont présenté la formation aux premiers secours qui sera désormais obligatoire dès le 1er novembre pour obtenir son permis de conduire à Bruxelles.

Au total, 20.000 cours seront dispensés par la Croix-Rouge chaque année. Les coûts de la formation seront pris en charge par la Région bruxelloise. "Nous le considérons comme un investissement dans la sécurité routière de tous les Bruxellois et, par extension, de tout le pays", s'est félicitée la secrétaire d'Etat.

La Région bruxelloise sera la seule du pays à rendre obligatoire cette formation, qui comprend un aspect théorique et une partie pratique de 3h , pour obtenir son permis de conduire.

→ En Flandre , à partir du premier juillet, c'est une autre obligation qui voit le jour: toute personne ayant obtenu son permis pratique devra, six mois plus tard, retourner pour quelques heures dans une auto-école . Toute personne dérogeant à cette nouvelle obligation sera passible d'une amende de 4.000 euros.

→ En Wallonie, depuis le 1er janvier 2018, le permis pratique a vu quelques changements: en plus d'avoir 17 ans et d'obtenir, minimum, 41/50 pour le réussir, la faute grave a fait son retour. Concrètement, une faute grave (dépasser la vitesse autorisée, brûler un feu rouge, etc.) = 5 points de pénalité. Deux fautes grave = échec. Dès le 1er juillet, un test de perception des risques sera également obligatoire en Wallonie.