Une ordonnance "électricité" trop légère pour le MR à Bruxelles

Mais l’opposition MR pointe une faiblesse au niveau d’un autre volet de la réforme. Celui qui modifie le statut de client "protégé". Confronté à des difficultés de paiement, celui-ci peut bénéficier d’un plan d’apurement et d’une tarification sociale dont les coûts induits sont supportés par la collectivité via l’intercommunale Sibelga. Ce statut ne remplit pas ses missions en raison de son manque d’attractivité et des lourdeurs administratives qu’il suppose. Les chiffres sont criants à Bruxelles: sur 70.000 ménages en précarité énergétique, seuls deux petits milliers en bénéficient, selon une étude de Brugel, le régulateur régional.

Quarante millions

Le texte présenté par la ministre Fremault renforce l’attractivité du statut. Le bénéficiaire ne devrait plus justifier de sa situation que tous les ans, contre trois mois aujourd’hui. Et le limitateur de puissance imposé à ces consommateurs est tout simplement supprimé (il y en a plus de 27.000 en Région bruxelloise). Le bénéficiaire continuera par contre à devoir lui-même faire les démarches pour bénéficier de l’avantage. Viviane Teitelbaum, députée MR estime que ce n’est pas suffisant. "Il faut l’automaticité du statut" , précise-t-elle. En d’autres termes: qu’une fois les conditions sociales du bénéficiaire connues, il doit pouvoir obtenir les réductions tarifaires sans devoir en faire la demande.

Le MR considère encore que le recours à la justice de paix pour les coupures de fournitures rend le processus trop long. Inefficiente et donnant lieu à des accumulations de dettes, cette procédure peut "faire basculer le client dans la précarité, quand on sait que les frais de justice peuvent faire passer une dette de 176 euros à plus de 2.000 euros", déplore Viviane Teitelbaum. La charge opérationnelle des impayés représente 40 millions d’euros par an, dont 29,5 à charge des fournisseurs, ajoute le MR. "Avec des procédures plus performantes et plus rapides, on pourrait réinjecter ces moyens dans une vraie politique sociale." Pour le MR, le système protège trop les mauvais payeurs et le coût des procédures est répercuté sur la facture du consommateur.