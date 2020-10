Une prime de 2.000 euros pour les bars et les cafés de la Ville de Bruxelles

La Régie et le CPAS de la Ville de Bruxelles vont en outre exonérer pour au moins un mois les exploitants locataires d'espaces leur appartenant, qui doivent fermer. "Nous appelons les propriétaires privés et les brasseurs à faire de même. Il y va d'une solidarité logique entre locataires et bailleurs", a affirmé jeudi le collège des bourgmestre et échevins, annonçant ces nouvelles mesures.