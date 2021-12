Une reprise économique moins vigoureuse à Bruxelles que dans le reste du pays

Un rapport publié par l'Institut bruxellois de statistique et d'analyse montre une reprise économique plus faible à Bruxelles qu'à l'échelle nationale.

Impact sur l'emploi limité

Sur l'ensemble du premier semestre, on s'aperçoit que l'évolution de l'activité des services à la production (services administratifs et de soutien, transports et entreposage, commerce de gros…), qui génère annuellement 33% de la valeur ajoutée bruxelloise, témoigne de la reprise plus lente en Région bruxelloise.