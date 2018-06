Une socialiste en pole pour diriger hub.brussels

Selon plusieurs sources proches du gouvernement bruxellois, la procédure de recrutement du ou de la futur(e) directeur(rice) de hub.brussels est pratiquement terminée. Au terme d’une sélection menée par un jury indépendant et un prestataire privé, c’est Isabelle Grippa qui est arrivée en tête d’une compétition qui aura mobilisé plus de 20 candidatures, confirme-t-on à L’Echo. Cette socialiste de 37 ans est actuellement conseillère communale à Forest et collaboratrice au sein du cabinet du ministre-président bruxellois Rudi Vervoort (PS). Elle y suit les matières liées à l’économie, à l’emploi et à la formation depuis plusieurs années.