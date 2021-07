Une vacance commerciale de plus de 20% dans certains quartiers bruxellois

Quels sont les types de commerces que l'on retrouve le plus à Uccle Centre ? Dans l'ordre: des magasins d'équipements et soins de la personne (vêtements, accessoires, cosmétiques...); des services à caractère commercial (banque, coiffeur, agence de voyage, agence intérim...) et des produits de quotidienneté (alimentation, kiosques, pharmacies...). En septembre 2020, on y dénombrait également 33 cellules commerciales vides sur un total de 317, soit environ 10%.

Restons sur la rue du Bailli pour se pencher sur le profil type des chalands: des personnes âgées de 25 à 39 ans, employées, avec des revenus mensuels du ménage compris entre 3.000 et 4.000 euros. Le transport le plus utilisé pour s'y rendre et de loin est le tram, suivi de la voiture. Dans la même commune, la Porte de Namur draine un public différent. La catégorie de revenus du ménage la plus représentée parmi les répondants étant celle comprise entre 1.000 et 1.500 euros. Les visiteurs s'y rendent principalement à pied et en métro.