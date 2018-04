Vanhengel pour une "offensive fiscale" à Bruxelles

"Puisque nous sommes entre libéraux sociaux, je vais me lâcher un peu, attaque le ministre. Je partage votre souci", lance-t-il au MR en précisant qu’il a maintes fois proposé en gouvernement de réduire les droits de succession. En se heurtant toujours au veto du partenaire PS. Et d’appeler de ses vœux une participation des libéraux francophones au pouvoir. Pour mener "une politique fiscale beaucoup plus offensive", avance l’Everois. "Je suis certain que compte tenu de sa position centrale, de la force de son économie et de sa petite taille, Bruxelles peut ambitionner d’être la région la plus concurrentielle du pays sur le plan fiscal, ajoute le ministre bruxellois avant d’ébaucher le futur programme du Vld: Il faut rompre avec une politique uniquement redistributive."