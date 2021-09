Vers l'extension du pass sanitaire à Bruxelles?

La Belgique doit être prête en cas de dégradation de la situation sanitaire, met en garde la ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden. Elle évoque "une éventuelle utilisation plus large des coronapass à Bruxelles."

"Des préparatifs sont en cours pour aider Bruxelles à permettre une éventuelle utilisation plus large des coronapass."

Mais dans une situation moins favorable, les choses pourraient être différentes: " Supposons qu'un variant émerge et nous rende la tâche plus difficile, ou qu'il mette en échec les vaccins . Nous devrions alors effectivement être mieux préparés ", avance-t-elle.

Éviter un autre confinement

La ministre de l'Intérieur veut "absolument éviter" un autre confinement . Et un pass sanitaire pourrait alors être très utile, selon elle. "Nous avons cet outil maintenant, mais nous devons l'utiliser avec mesure. Nous devons donc nous préparer", surtout à Bruxelles, où la couverture vaccinale est en retard par rapport au reste du pays.

En discussion au gouvernement bruxellois

Jeudi soir, le Premier ministre Alexander De Croo (Open-Vld) se disait encore opposé à l'utilisation généralisée sanitaire, sans toutefois l'exclure à Bruxelles . "Peut-être qu’à Bruxelles, il faudra utiliser la méthode française ou italienne (utilisation plus large du pass sanitaire, NDLR) pour le push final, mais j’espère qu’on n'en aura pas besoin", a-t-il déclaré alors qu'il était l'invité du cercle d'affaires B19.

Au niveau du gouvernement bruxellois, le sujet est sur la table et les discussions pourraient bien aboutir à de nouvelles mesures. Le pass sanitaire pourrait ainsi être utilisé dans les restaurants, cafés et salles de sport. Il est question de l'activer si la situation vaccinale et épidémiologique n'évolue pas positivement dans le courant du mois de septembre.