Vers un duel Bertrand/Dilliès au MR bruxellois

C’est finalement Alexia Bertrand qui pourrait prendre le lead du trio de députés bruxellois dans la course pour la régionale bruxelloise du MR. La cheffe de groupe au parlement bruxellois et les élus David Weytsman et David Leisterh peinaient visiblement jusqu’ici à se mettre d’accord concernant les modalités de leur candidature collective. Mais les démarches entreprises par le maïeur d’Uccle ont donné un coup d’accélérateur aux discussions.