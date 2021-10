Vers un nouvel abattement fiscal pour les primo-acquéreurs bruxellois?

Elle déposera, selon La Libre, une proposition de résolution au Parlement bruxellois, cette semaine , dans laquelle elle propose d'ajouter à l'actuel abattement fiscal sur les droits d'enregistrement un deuxième abattement variable qui tiendrait compte du profil de l'acquéreur (revenus, type de logement, localisation, etc.).

"Combiner un abattement figé et un abattement dynamique permettrait d’adapter l’aide publique de la manière la plus adéquate possible aux besoins réels des Bruxellois, en fonction de leur situation propre", explique Céline Fremault dans La Libre.