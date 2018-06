Vers un stade Roi Baudouin rénové pour les Diables

Sur l’autre versant, donc, on s’agite. Le dossier d’une rénovation en bonne et due forme du stade Roi Baudouin est porté par l’opérateur bruxellois Besix . Ce n’est pas nouveau, le groupe est déjà partenaire des Diables Rouges et dispose d’une expérience dans la construction de stades. Il a donc fait offre de service.

Le vice-Premier ministre Didier Reynders , convaincu que l’option de la rénovation du Roi Baudouin est la meilleure sur la table, a donc pris les choses en main – entre autres pour convaincre la Ville de Bruxelles d’appuyer sur l’accélérateur. Les bons contacts entre le bourgmestre Philippe Close (PS) et le libéral, qui bossent ensemble sur un réaménagement du piétonnier, sont un atout pour faire avancer le dossier. "Il faudra passer par des appels d’offres, mais cette rénovation est l’occasion pour Bruxelles de montrer qu’on est sur la carte des grands événements sportifs et artistiques" , a pointé Didier Reynders.

Pas d’objection

Les premières estimations pour une rénovation complète du Roi Baudouin tournent entre 200 et 250 millions d’euros, loin en deça de ce qui était prévu pour la construction du stade national sur le Parking C. L’idée est de travailler sur un stade avec piste d’athlétisme amovible, de faire monter et descendre la pelouse afin d’avoir les événements d’athlétisme ainsi que des tribunes en bordure de la pelouse de football. À voir également si le stade peut disposer d’une coupole permettant de le fermer, ce qui diminue les nuisances pour les riverains et permet d’attirer des grands concerts. Dans le projet, une salle de basket-ball et un terrain de hockey en salle devraient être adjoints, jugent les défenseurs de cette option.