Vervoort et Jeholet cherchent à collaborer

C’est la première fois qu’ils se rencontraient – officiellement – depuis l’installation de leurs gouvernements respectifs. Le ministre-président de la Région bruxelloise, Rudi Vervoort (PS), et son homologue de la Fédération Wallonie-Bruxelles Pierre-Yves Jeholet (MR) se sont entretenus ce lundi à Bruxelles. Au terme de cette réunion, les deux hommes ont annoncé leur volonté de collaborer efficacement dans plusieurs matières, notamment l’accueil de la petite enfance, la formation et la culture.

Les ministres-présidents ont également décidé de travailler ensemble dans le cadre de "GO4Brussels 2030" , la stratégie 2030 de la Région bruxelloise. Une stratégie organisée selon deux axes: d’une part, développer un plan de transition de l’économie bruxelloise qui organise la décarbonation de l’ensemble des secteurs et renforce son soutien à certains domaines; et d’autre part, renforcer les qualifications des Bruxellois en orientant les politiques croisées emploi-formation.

Chacun son job

"On peut être beaucoup plus ambitieux dans le domaine de la formation en alternance."

Le ministre-président francophone Pierre-Yves Jeholet a souligné l’importance de cette collaboration pour pousser les administrations à aller plus loin. "On peut être beaucoup plus ambitieux dans le domaine de la formation en alternance", a-t-il indiqué comme exemple. Les gouvernements examineront également d’autres sujets dans les prochains mois, à savoir les bâtiments scolaires et la lutte contre la pauvreté.