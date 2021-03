Vervoort isolé par la stratégie pro-taxi du PS

En faisant appliquer strictement l'ordonnance de 1995 et en privant les chauffeurs Uber de leur activité, le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort (PS) se met des partenaires de gouvernement à dos.

L'arrivée d'Uber sur le sol bruxellois en 2014 avait mis en lumière les règles assez strictes qui régissent le secteur du transport rémunéré de personnes. Jugée obsolète, l'ordonnance de 1995 n'a pourtant jamais été revue. Et aujourd'hui, des centaines de chauffeurs roulant via cette plateforme risquent de se retrouver sur le carreau. Comment on est-on arrivé là?