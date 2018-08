Victime des délais administratifs, la maison Bruegel n'ouvrira pas en 2019

Censée ouvrir ses portes pour les 450 ans de la mort de Bruegel, la maison marolienne du peintre voit sa rénovation momentanément abandonnée. En cause: un imbroglio administratif entre les Musées royaux et le Fédéral.

C'est une vieille bâtisse en brique. Son pignon à gradin domine la rue Haute. Vieille de plusieurs centaines d'années, elle ne brille pas de son éclat. Et pourtant, il y a quatre siècles, elle accueilllait l'un des plus grands peintres flamands de son époque: Pieter Brueghel l'Ancien. L'artiste brabançon s'y est marié, y a peint certaines de ses plus grandes oeuvres - à l'instar de ses Chasseurs dans la neige - et y est mort, en 1569. L'année prochaine, Bruxelles célèbrera les 450 ans de sa mort. Mais sa maison restera close au public. Encore un joyau des Marolles qui continuera de se dégrader.