Vivaqua a construit sa propre usine à coques pour les égouts

Retour d'une activité industrielle en Région bruxelloise avec la production, par Vivaqua, de coques permettant la réhabilitation des égouts. L'intercommunale des eaux s'affranchit ainsi de ses anciens fournisseurs tout en créant une activité porteuse d'emplois.

"Nous sommes fiers et heureux. Construire et exploiter une usine, ce n'est pas un événement anodin dans la vie d'une entreprise publique", déclare Bernard Van Nuffel (Ecolo), président de Vivaqua. L'intercommunale des eaux possède désormais sa propre usine de fabrication de coques le long du canal, sur son site anderlechtois. Environ cinq millions d'euros ont ainsi été investis pour s'affranchir des fournisseurs de ces coques indispensables à la réhabilitation rapide du réseau d'égouts bruxellois.

Hérité des 19 communes au début des années 2000, le réseau en question est en mauvais état. Toujours occupée à procéder à l'état des lieux des canalisations notamment à l'aide de robots, Vivaqua estime que près de 20% du réseau déjà inspecté, soit environ 190 km, nécessitent des travaux prioritaires. Trois techniques sont utilisées, parmi lesquelles le tubage, qui a la préférence de l'intercommunale puisqu'il permet de réduire les nuisances en surface. Plutôt que d'éventrer toute une rue, on glisse un tube dans le tube. Le hic, c'est que ces fameuses coques fabriquées dans la même matière que celles des bateaux sont produites par une poignée de sociétés situées en Pologne et au Maghreb. Cette situation presque monopolistique a débouché ces dernières années sur une flambée des prix et un allongement important des frais de livraison.

C'est dans ce contexte que Vivaqua a pris la décision de construire sa propre usine. Outre une meilleure maîtrise des coûts et des délais de livraison, la direction cite parmi les avantages la création de nouveaux emplois puisque 15 personnes sur les 27 actives au sein de l'usine sont de nouvelles recrues. Selon les calculs réalisés par une étudiante en polytechnique de l'ULB, la fabrication des coques plutôt que leur acheminement depuis l'étranger permettra de réduire la production de CO2 liée au transport de 60%. "Et en allant chercher tous nos fournisseurs de matières premières en Belgique, on atteindra même 90%", précise Olivier Broers, directeur études et investissements chez Vivaqua.

7 km de coques par an

Ce dernier vante aussi l'allure de la nouvelle usine: "C'est loin d'être une boîte à chaussures!" Érigée sous l'œil exigeant du bouwmeester, la structure est dotée d'un double bardage métallique et d'une toiture verte. Les premières coques "made in Brussels" sont entreposées près de l'entrée. À l'intérieur, des ouvriers s'affairent autour d'un moule sur lequel sont déversés le sable calibré, la fibre de verre et la résine jusqu'à l'obtention de la bonne épaisseur de tube. Cela s'appelle le bobinage, nous apprend Xavier Dulieu, responsable de la production. Réalisées sur mesure en fonction des chantiers à venir, les coques sont ensuite découpées dans la longueur et envoyées aux ateliers de démoulage et de finition puis au stock, où les entrepreneurs viendront les chercher pour les glisser dans nos canalisations vétustes.

"On plaçait jusqu'ici environ 4 km de coques dans les égouts chaque année. On espère augmenter la cadence et atteindre 7 km grâce à l'usine." Olivier Broers Directeur études et investissements chez Vivaqua.