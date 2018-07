Voici les nouveaux noms des rues de Tour & Taxis

Dans la zone du canal à Bruxelles, le site de Tour & Taxis est surtout connu jusqu’ici pour ses événements et ses salons. Mais il deviendra prochainement un nouveau quartier de vie et de loisirs à investir .

À la suite de ce concours, un jury a sélectionné les noms retenus, validés par le développeur immobilier Extensa. "On prend le passage du Cuberdon pour rejoindre celui de la Frite ou on coupe par celui du Speculoos et on se pose sur le quai des Brumes? Nous avions rêvé de poésie, nous en avons reçu! Des artistes préférés qui nous ont quittés, des souvenirs de fêtes à Tour & Taxis. Les surréalistes à la belge étaient également au rendez-vous. Et ce fut très agréable à lire", résume Kris Verhellen, le CEO d’Extensa, avant de diffuser officiellement la liste retenue par le jury replacés sur une carte en devenir.