Wavre-Bruxelles avec le TEC pendant un mois pour 5 euros

Bruxelles en 20 minutes

Cette ligne "Conforto 3" avait été mise sur pied en trois jours en mars 2018, lors de l'annonce de la fermeture temporaire du viaduc Herrmann-Debroux. L'expérience a été prolongée par la suite avec la mise en place d'une ligne complète, toutes les vingt minutes entre 6h00 et 9h20 et entre 15h30 et 18h50 au départ d'Auderghem. Le service n'a pas été interrompu durant les mois de juillet et août et le TEC Brabant wallon a enregistré plus de 9.100 validations sur la ligne depuis son lancement, avec une moyenne de 111 validations par jour durant les derniers jours du mois de juin, soit une progression significative et régulière laissant présager un succès à venir.