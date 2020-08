Yves Coppieters sur le port du masque obligatoire à Bruxelles: "On ouvre une porte aux mouvements anti-masques"

Plusieurs virologues estiment que le port généralisé du masque à Bruxelles est une mesure qui pourrait susciter une perte d'adhésion au sein de la population.

Le port du masque est désormais obligatoire sur l'ensemble du territoire bruxellois, sauf rares exceptions. Rudi Vervoort (PS) avait annoncé la semaine passée que ce serait le cas si le seuil d'alerte était dépassé. Les Bruxellois étaient prévenus, en temps et en heure. Implémentée ce mercredi, la mesure fait malgré tout grincer des dents: trop tard pour les uns, disproportionnée pour les autres. L'absence de base scientifique pour imposer le masque partout à l'extérieur est notamment soulevée par le politologue Vincent Laborderie.

Médecin épidémiologiste et professeur de santé publique (ULB), Yves Coppieters rappelle tout d'abord que le port du masque est la mesure de protection individuelle la plus efficace lorsqu'elle est associée à la distanciation sociale et l'hygiène des mains. Indispensable dans des espaces confinés, le masque n'aurait toutefois pas prouvé son utilité à l'extérieur lorsque la distanciation sociale est appliquée. "Il fallait le maintenir dans les lieux publics très fréquentés. Si l'on promène seul son chien dans un parc, porter le masque n'a aucun sens. En revanche, c'est utile dans un parc bondé où les gens piquent-niquent à moins d'1,50 m des uns des autres", précise-t-il.

"Pour qu'une mesure soit efficace, il faut qu'elle soit comprise et juste! On est dans un registre répressif alors qu'il faut de la pédadogie." Jean-Luc Gala Spécialiste des maladies infectieuses (UCL)

Se présentant comme un inconditionnel du masque, Jean-Luc Gala tient la même ligne. "Le masque est la protection la plus efficace. Mais on passe un peu d'un extrême à l'autre: d'une situation où certains experts remettaient en cause son utilité à une obligation en tous lieux et toutes circonstances, ce qui est excessif", considère le spécialiste des maladies infectieuses (UCLouvain) qui prend en exemple Turin, ville très touchée par le covid-19. "Là-bas, tous les gens ont un masque qu'ils ne portent pas forcément sur le visage. Mais ils le mettent spontanément à la moindre occasion: quand ils entrent dans un taxi, un restaurant, dans une artère commerçante. Puis ils le retirent quand ils sortent de la zone populeuse parce qu'il fait chaud. Je pense donc qu'on devrait obliger les gens à l'avoir sur eux et le porter quand la distanciation sociale n'est pas tenable. Pour qu'une mesure soit efficace, il faut qu'elle soit comprise et juste! On est dans un registre répressif alors qu'il faut de la pédagogie."

Seuil d'alerte trop strict

Des réserves sont également émises concernant le seuil d'alerte fixé à 50 nouvelles contaminations pour 100.000 habitants. "Décidé au moment du déconfinement lorsqu'il y avait encore des cas graves dans les hôpitaux, ce taux n'est plus adapté à la dynamique et à la gravité actuelles de l'épidémie. Il faut pouvoir accepter de vivre avec un seuil de contamination de 60 ou 70 pour 100.000 habitants", avance Yves Coppieters. L'ex-recteur de l'ULiège et professeur en virologie Bernard Rentier renchérit: "Cela revient à imposer le masque à 2.000 personnes si une seule d'elles est positive au virus. En replaçant cela à la taille d’un village, on se rend compte de la disproportion entre les faits et la contrainte imposée. Il faut faire attention à ne pas crier trop vite et trop souvent au loup sinon les gens vont se démobiliser."

Si la mesure bruxelloise a le mérite d'être lisible et applicable en raison de son caractère régional, nos interlocuteurs redoutent que celle-ci suscite un manque d'adhésion au sein de la population. "Beaucoup de gens en ont marre du covid et des mesures peu argumentées. Alors que la Belgique était relativement épargnée jusqu'ici, on ouvre une porte aux mouvements anti-masque", prévient Yves Coppieters.