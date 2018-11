Zéro demande pour les donations d'entreprise à zéro pour-cent

Depuis le 1er janvier 2017, il est moins cher et théoriquement plus facile pour un chef d’entreprise bruxellois de transmettre son entreprise de son vivant à ses héritiers . De fait, la Région s’est alignée depuis cette date sur les règles en vigueur en Flandre et en Wallonie, afin d’éviter que les chefs d’entreprise ne se délocalisent dans une autre Région dans un but de planification successorale.

Trop strictes

Dans une question parlementaire adressée au ministre des Finances Guy Vanhengel, Olivier de Clippele estime que la désaffection des entrepreneurs pour le régime favorable provient, pour les successions, de la crainte des héritiers d’être confronté à une baisse d’activité au décès du chef d’entreprise. "Si le dirigeant est âgé de 40 ou 50 ans et qu’il décède de manière inopinée, les héritiers doivent tout à coup faire face à la pression des clients, des marchés et de l’activité. Il n’est pas du tout évident de maintenir l’activité, et donc l’emploi, au sein de l’entreprise pour pouvoir bénéficier de la réduction fiscale. Or cet entrepreneur a créé une valeur ajoutée et de l’emploi dans notre Région", explique-t-il, plaidant pour un système plus simple, plus souple et plus sécurisant pour les héritiers.