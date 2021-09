1.300 euros nets par mois pour un boulanger: Paul Magnette dit-il vrai ou faux?

Le président du PS Paul Magnette affirme que certains boulangers et bouchers gagnent moins de 1.300 euros nets par mois. On a vérifié.

Nous avons donc entrepris de vérifier ce qu'il en était. C'est du côté de la section bruxelloise de la FGTB Horval (Horeca Alimentation) que nous avons trouvé les réponses. Son secrétaire général, Christian Bouchat, avait également tiqué en lisant les propos de Paul Magnette et mettait justement la dernière main à une note destinée à informer le président du PS de la situation exacte en matière de rémunérations des bouchers et boulangers, pris pour exemples dans l'interview.

Prenons le cas d'une petite boulangerie employant moins de 10 personnes. Par heure de travail, un ouvrier qui a plus de six mois d'expérience gagne au minimum 13,30 euros bruts. Pour un temps plein (38h par semaine), il gagnera donc en moyenne 2.190 euros bruts par mois. Dans la situation fiscale la moins favorable (isolé sans enfant), il touchera en net 1.700 euros. À quoi on peut ajouter le double pécule de vacances et le treizième mois. On tourne alors autour des 2.000 euros nets en moyenne.