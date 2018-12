1000 policiers mobilisés pour la manif des gilets jaunes à Bruxelles samedi

Bruxelles se prépare à une nouvelle manifestation des gilets jaunes ce samedi. Quels quartiers éviter? Quelle sera l'ampleur du mouvement? Les gilets jaunes français feront-ils le déplacement?

Le vendredi 30 novembre fut une journée cauchemardesque pour de nombreux navetteurs qui ont mis plusieurs heures pour parcourir les derniers kilomètres entre leur lieu de travail et leur domicile. Ils s'en souviendront longtemps. En cause, une manifestation des gilets jaunes dans Bruxelles: 500 militants avaient envahi les rues, jeté des pavés et incendié deux véhicules de police. Des dizaines de manifestants avaient été interpellés.

Vue en plein écran ©BELGA

Rebelote ce samedi? Les gilets jaunes annoncent en effet une nouvelle manifestation dans la capitale. Vu que ce sera le week-end, les problèmes de mobilité devraient être moindres. Mais pour le reste, que sait-on de cette manifestation?

• Combien de manifestants? On ignore encore quelle ampleur prendra la mobilisation... mais la police se prépare en gonflant ses effectifs. L'appel est lancé sur les réseaux sociaux. Un petit millier de participants semblent avoir répondu "présent!" mais il reste difficile, impossible même, d'évaluer la participation à ce genre de manifestation lancée via les réseaux sociaux.

• Où? Le rendez-vous principal est organisé à la gare Centrale. Le quartier européen pourrait être pris pour cible: plusieurs groupes ont appelé à se réunir sur le rond-point Schuman. De plus, un appel a été lancé par les gilets jaunes français pour manifester devant le Parlement européen.

• Quand? Samedi à partir de midi. L'"invitation" postée sur Facebook indique 17h comme heure de clôture de l'événement. Mais impossible de deviner la tournure que prendra la manif...

• Pourquoi? Le mouvement des gilets jaunes n'est pas vraiment fédéré en Belgique, de nombreux groupes fleurissent sur Facebook sur base de diverses revendications. Pêle-mêle, on retrouve: augmentation de l’âge légal de la pension, augmentation de la durée de la carrière, augmentation de la TVA sur l’électricité, saut d’index, augmentation des accises, suppression du droit aux allocations d’insertion des jeunes qui ont terminé leurs études à plus de 24 ans, réforme du congé des fonctionnaires, suppression du complément d'ancienneté pour les chômeurs âgés, etc.

• Quid de la sécurité? La police renforcera son dispositif policier en personnel et moyens. Samedi, tous les services (zone de Bruxelles Capitale-Ixelles, les différentes zones de police de la région bruxelloise, la police fédérale) vont collaborer. Environ 1.000 policiers seront mobilisés.

Du personnel travaillera également sur l'Open Source Intelligence (OSINT) soit l'exploitation des informations issues de sources librement accessibles. Les données collectées sur internet et les réseaux sociaux sur les gilets jaunes seront analysées et diffusées auprès des différents services impliqués.

Un "Real Intelligence Center sera établi", où le personnel travaillant sur l'OSINT, assurera en temps réel un suivi et screening des informations concernant les gilets jaunes sur les réseaux sociaux et internet, afin de les transmettre directement au centre de commandement et aux effectifs sur le terrain.

A noter qu'une autre manifestation est prévue le samedi suivant, le 165 décembre, toujours à Bruxelles.