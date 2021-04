110 millions supplémentaires pour Skeyes

L'ex-Belgocontrol, qui a déjà reçu 132 millions d'aides du Fédéral et d'Eurocontrol, va se voir attribuer un prêt supplémentaire de 110 millions.

On le sait, l'ex-Belgocontrol souffre fortement de la crise du coronavirus. Le trafic aérien tourne toujours au ralenti, ce qui a fait fondre ses revenus, qui proviennent pour 86% des compagnies aériennes. Et beaucoup de ses coûts fixes subsistent, presque tous les contrôleurs aériens étant des fonctionnaires statutaires, qui ne peuvent être placés en chômage temporaire, et une part importante du personnel restant nécessaire pour assurer le service, même si les avions sont rares.