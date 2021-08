120 heures supplémentaires pour relancer l’économie

Ces heures supplémentaires volontaires donnent lieu au paiement d’un sursalaire mais ne doivent pas être récupérées par le travailleur. Si l’employeur souhaite faire prester ces heures, l’accord du travailleur doit être préalablement constaté par écrit et ne peut être conclu que pour une durée de six mois renouvelables .

La pandémie de Covid-19 a amené notre législateur à augmenter le nombre d’heures supplémentaires volontaires à 220 heures pour les employeurs relevant d’un secteur essentiel ou crucial . Ces 220 heures sont composées de 100 heures supplémentaires volontaires «classiques» dont il est question ci-dessus et de 120 heures supplémentaires volontaires «coronavirus».

Ces 120 heures supplémentaires coronavirus , qui nécessitent également l’accord préalable du travailleur (valable pour une durée de six mois) sur la prestation de telles heures, bénéficient d’un traitement particulier.

Contrairement aux heures supplémentaires volontaires classiques, ces 120 heures supplémentaires coronavirus ne donnent pas lieu au paiement de cotisations de sécurité sociale personnelles ou patronales et sont exemptées d’impôts dans le chef du travailleur.

Aussi, contrairement aux heures supplémentaires volontaires classiques, ces 120 heures supplémentaires coronavirus ne donnent pas lieu au paiement de cotisations de sécurité sociale personnelles ou patronales et sont exemptées d’impôts dans le chef du travailleur. Elles sont donc (para)fiscalement très avantageuses pour l’employeur et le travailleur qui peuvent faire usage de ces heures supplémentaires coronavirus même si le contingent des heures supplémentaires volontaires classiques n’a pas déjà été entamé.

Pour les secteurs non essentiels aussi

Initialement applicable du 1 er avril au 30 juin 2020, cette mesure a été prolongée du 1 er octobre 2020 au 31 décembre 2020, puis, successivement du 1 er janvier au 31 mars 2021, du 1 er avril au 30 juin 2021 et du 1 er juillet au 30 septembre 2021. Ainsi, 120 heures supplémentaires volontaires coronavirus maximum peuvent être prestées entre le 1 er janvier et le 30 septembre 2021 dans les secteurs essentiels .

En application de l’accord social et à la demande du Conseil national du travail, le Conseil des ministres a approuvé un projet de réglementation qui vise à prolonger la mesure de crise des 120 heures supplémentaires coronavirus pour les secteurs essentiels pour le dernier trimestre 2021 .

En outre, et c’est un élément important, ce projet étend la mesure des 120 heures supplémentaires coronavirus aux employeurs relevant des secteurs non essentiels à partir du… 1er juillet 2021, et ce jusqu’au 31 décembre 2021.