2019, la pire année depuis 2013 pour les faillites

Les mauvais chiffres sont d'abord à mettre en lien avec le nouveau cadre légal et avec l'attitude proactive de certains tribunaux.

En 2019, 11.817 faillites ont été prononcées en Belgique, d'après les chiffres de Graydon, société de collecte d'informations économiques et financières. C'est 10% de plus qu'en 2018 et c'est la pire année depuis le record absolu de 12.306 faillites en 2013.

Si le bilan n'est pas bon, il ne faut pas dramatiser pour autant. D'après Graydon, cette flambée des faillites est surtout à mettre en rapport avec un certain nombre de modifications législatives. Ainsi par exemple, les professions libérales et les ASBL peuvent désormais faire faillite, ce qui n'était pas le cas auparavant.

Un deuxième facteur est la volonté de certains tribunaux de faire le ménage parmi les sociétés fantômes, ces sociétés qui ne sont plus que des coquille vides sans aucune activité économique.

L'emploi paie un lourd tribut

Les faillites ont provoqué, l'an dernier, la perte de 21.493 emplois directs, soit 13,4% de plus qu'en 2018. Ce triste bilan est surtout le fait de quelques faillites retentissantes. On a ainsi dénombré 11 faillites impliquant plus de 100 salariés, ce qui est inhabituellement élevé. Les cas de Belle's (entreprise de nettoyage de Courtrai) et de Thomas Cook Belgique comptent d'ailleurs parmi les plus grosses faillites de ces dix dernières années.

La progression du nombre de faillites l'an dernier s'observe tant en Flandre (+16% soit 5.763 faillites) qu'en Wallonie (+12,5%, soit 2.932 faillites). A Bruxelles par contre, les faillites ont diminué de 1% (3.012 faillites).

"Pour Bruxelles, il ne faut pas perdre de vue que l'année précédente, en 2018, les faillites avaient déjà très fortement augmenté", souligne Eric van den Broele, directeur du service d'étude de Graydon. Et rien ne dit que les faillites ne vont pas reprendre à Bruxelles. Le mois de décembre 2019 a en effet été très mauvais.

La construction va moins bien

Contrairement aux autres années, ce n'est pas l'horeca qui affiche la plus forte hausse mais la construction. Certes, on dénombre encore une progression de 3,7% des faillites dans l'horeca en 2019. Mais c'est moins que dans la construction où on a assisté à une hausse de 7,5%. Par contre, l'horeca reste le secteur le plus fragile. Le risque de faillite y est le plus important: 1 établissement horeca sur 30 a fait faillite en 2019.