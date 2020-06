22.000 PME bruxelloises saines ne passeront pas le cap de la crise

À défaut de nouvelles mesures de soutien, 27% des PME dans la capitale n'ont pas les réserves financières suffisantes pour survivre et rebondir.

Quelque 22.110 PME bruxelloises qui étaient à la base parfaitement saines sont incapables de survivre à la crise actuelle. À cela, on peut en ajouter 10.450 autres dont les réserves financières sont à peine suffisantes pour passer le cap sans encombre, alors qu’elles aussi n’étaient pas en mauvaise posture au départ.

Ces chiffres émanent de Graydon , qui a passé au peigne fin la situation financière des PME bruxelloises. L’étude porte sur les indépendants et PME (jusqu'à 50 salariés) dont le siège social est établi à Bruxelles, sans tenir compte des sociétés fantômes.

"Si on ne fait rien, on s’achemine vers une déferlement de faillites parmi les entreprises saines."

Les 22.110 entreprises saines et aujourd’hui incapables d’assurer leur survie représentent 27,7% de l’ensemble des PME dans la capitale. Les 10.450 qui sont en situation précaire en représentent 13,1%. Au total, cela fait donc 4 PME sur 10 à Bruxelles qui sont au bord du gouffre. "Si on ne fait rien, on s’achemine vers un déferlement de faillites parmi les entreprises saines", prévient Eric Van den Broele, directeur du service d’étude chez Graydon.