23.000 faillites en Belgique d’ici fin 2021, selon Euler Hermes

Quelques 76.000 emplois en Belgique sont menacés. Outre la pandémie, les risques politiques (Brexit, élections américaines, etc.) reviennent en force.

La vague de faillites que l’on annonce devrait toucher 11.490 entreprises en Belgique cette année et 11.680 l'an prochain, soit plus de 23.000 d’ici fin 2021 , selon les dernières estimations d’Euler Hermes (groupe Allianz), un des leaders mondiaux de l’assurance-crédit. Ce chiffre représente une augmentation de 10% fin 2021 par rapport à la situation pré-Covid en 2019. Au passage, 76.000 emplois sont directement menacés.

"La crise du Covid-19 se transforme en une véritable crise de liquidités pour les entreprises, bien pire encore que la situation que nous avons connue lors de la crise financière de 2008", prévient Ed Goos, CEO d’Euler Hermes BeLux. "Les clients feront de plus en plus souvent appel à leurs fournisseurs pour allonger les délais de paiement. Les risques pour les fournisseurs vont augmenter à des niveaux qu'ils ne seront plus en mesure de supporter."