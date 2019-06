25.000 nouveaux indépendants l'an dernier en Belgique

l’Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants, qui fêtait ses 50 ans l’an dernier, a compté en 2018 un total de 1.112.646 indépendants en Belgique , une augmentation de près de 25.000 personnes par rapport à l’année précédente. La population des indépendants s’est sans cesse agrandie ces cinq dernières décennies. Ce total est composé de 723.206 hommes et 389.440 femmes, dont 60% habitent en Flandre, 30% en Wallonie et 10% en Région bruxelloise.

Les professions libérales (+3,85%), l’industrie (+3,49%) et le secteur de l’agriculture (+5,35%) montrent une croissance, ce qui est moins le cas pour le secteur de la pêche (-0,88%) et du commerce (-0,89%). Il y a également plus de membres de nationalité étrangère: ils sont à présent au nombre de 134.289 personnes. Les nationalités roumaine, néerlandaise et française restent les plus représentées.