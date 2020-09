25% des indépendants attendent encore leur droit passerelle

En effet, plusieurs organismes de paiement accusent un certain retard dans le paiement du droit passerelle. Il s'agit d'une indemnité pour les indépendants qui équivaut au chômage temporaire pour les salariés. Ce droit passerelle s'élève à 1.614,10 euros pour les indépendants ayant une famille à charge et à 1.291,69 euros pour les autres.

Pourquoi un tel retard?

Selon le cabinet du ministre des Indépendants, Denis Ducarme (MR), "25% des paiements doivent encore être effectués" pour les indemnités. Plus précisément, 4 caisses de paiement ont effectué entre 90 et 100% des versements, 5 se situent autour de 70%, et 2 plus petites caisses doivent encore clôturer plus de 50% des dossiers.