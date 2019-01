3.400 académiques soutiennent les jeunes en faveur du climat

"Nous, scientifiques, ne pouvons que soutenir les raisons des activistes face aux évidences des changements climatiques. Il est nécessaire qu'un débat et que des actions collectives soient entrepris pour engranger une forte transition vers une société zéro carbone", écrivent les membres du collectif "Scientists4climate".

Plus de 35.000 manifestants pour le climat sont encore attendus ce jeudi dans les rues de Bruxelles, selon les chiffres de la police. Des manifestations auront aussi lieu dans d'autres grandes villes.

Pour rappel, une première manifestation avait été organisée par Youth For Climate le jeudi 10 janvier. Cette marche sera renouvelée tous les jeudis jusqu'aux élections. La revendication: demander au gouvernement fédéral de prendre des mesures fortes pour limiter le réchauffement climatique sous la barre de 1,5°C.

Et alors que les étudiants manifestent aujourd'hui, quelque 3.455 membres du monde académique, émanant de disciplines diverses, abondent dans le même sens. Ils ont publié une lettre ouverte dans la Dernière Heure et De Morgen: les gouvernements du pays doivent urgemment être plus ambitieux dans leurs politiques climatiques, demandent-ils.