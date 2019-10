30% des indépendants complémentaires sautent le pas

Autre constat: les indépendants à titre complémentaire passent en activité principale de plus en plus vite après leur démarrage, pointe une étude d’Acerta. Avant la crise de 2008, ils étaient un peu plus d’un quart en activité complémentaire à systématiquement poursuivre l’activité à titre principal, et ce après 3 à 4 ans en moyenne.