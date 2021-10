300.000 femmes et hommes travaillent au foyer en Belgique

Si la Belgique compte plus de 500.000 chômeurs, on oublie parfois qu’elle compte aussi parmi la population active environ 300.000 personnes au foyer . Ce dernier chiffre, sorti de la dernière "Enquête sur les forces de travail" menée par Statbel, est interpellant à l’heure où le gouvernement voudrait porter le taux d’emploi à 80%.

Bruxelles se démarque

Troisièmement, il y a d’importantes variations régionales. En 2020, on recensait proportionnellement plus de personnes au foyer à Bruxelles (18,8%) qu’en Flandre (45,1%) et en Wallonie (36,1%). C’est particulièrement vrai pour les 20-34 ans où Bruxelles concentre 29% des personnes au foyer alors que Bruxelles ne représente que 13% de la population du pays.

Réactiver, mais comment?

Au vu du débat actuel sur le taux d’emploi, il faudrait selon Philippe Defeyt chercher à comprendre les motivations de ces personnes au foyer. "Je ne porte pas de jugement de valeur, je dis simplement que cela vaudrait la peine de s’y intéresser. On pourrait imaginer qu’il y ait parmi ces personnes au foyer des profils en pénurie sur le marché du travail. Il est probable que plus de structures d’accueil pour les enfants et plus de services d’aides pour les personnes dépendantes permettraient de libérer des énergies pour le marché du travail."