32.000 emplois perdus pendant la première vague

Le chômage temporaire a permis d’éviter un bain de sang social sauf dans l'intérim et l'horeca où on travaille avec des contrats flexibles.

Le chômage temporaire a permis de limiter les pertes d'emploi à 32.000 au cours de la première vague de la pandémie. C’est ce que montre une étude de l’institut HIVA de la KU Leuven, spécialisé dans l’étude du marché du travail. Deux chercheurs se sont penchés sur l’évolution entre juillet 2019 et juillet 2020 en tenant compte de l’ensemble des entrées et sorties sur le marché du travail.

La perte de 32.000 emplois nets cache cependant des mouvements sous-jacents bien plus amples. Ainsi, plus de 703.000 Belges ont quitté leur emploi. Dans 223.000 cas, leur emploi avait disparu. Dans les autres cas, leur emploi a été repris par un autre travailleur.

Inversement 672.000 Belges ont entamé un nouveau job. Dans 191.000 cas, il s’agissait d’un nouveau poste de travail. Dans les autres cas, c’était pour remplacer quelqu’un en partance. Le solde entre les 703.000 sortants et les 672.000 entrants équivaut à environ 32.000 emplois perdus.

Le chômage temporaire a très bien fonctionné pour éviter des licenciements massifs. Les 703.000 départs entre 2019 et 2020 sont à peine supérieurs aux 697.000 départs de l’année précédente. Les pertes d’emploi sont avant tout liées à un ralentissement des entrées sur le marché du travail (-10% sur un an). "C’est surtout le fait de contrats temporaires qui n’ont pas été renouvelés", explique Tim Goesaert, économiste et coauteur de l’étude. "Les plus gros écarts entre entrées et sorties du marché du travail sont liés à la nature du contrat de travail."

Les travailleurs dotés de contrats flexibles ont subi une accélération de 5,3% des sorties du marché du travail et un ralentissement de 18,2% des entrées. Ce sont surtout les jeunes et les travailleurs âgés qui sont concernés.

Sans surprise, les secteurs qui font le plus appel aux contrats flexibles sont le plus concernés par les pertes nettes d’emplois. "C’est le cas de l’intérim et de l’horeca. Lorsque survient une crise, ce sont typiquement les secteurs flexibles qui enregistrent les premiers mouvements. On n'engage plus. Dans l’intérim, les gens arrêtent au bout d’un certain temps, mais ils ne sont pas remplacés", explique Goesaert. Dans l’horeca, qui a été contraint de fermer durant deux mois au printemps dernier, 15.000 emplois ont ainsi été perdus. L’intérim, lui, a subi 20.000 pertes d'emplois.

