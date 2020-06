43 à 50 milliards de déficit: sombre tableau pour les finances publiques

Le ministre du Budget David Clarinval (MR) a fait le point à la Chambre sur la situation des finances publiques belges. Les nouvelles ne sont pas bonnes. Le déficit budgétaire pour l’ensemble des pouvoirs publics devrait se situer entre 10% et 12% du PIB.

En commission Finances et Budget à la Chambre ce mardi matin, le ministre du Budget David Clarinval (MR) fait le point sur la situation des finances publiques belges. Sans surprise, ce n’est pas joli joli.

Selon les dernières estimations (datant du 5 juin) et compte tenu de l’ensemble des mesures prise à ce stade, le déficit budgétaire pour l’ensemble des pouvoirs publics devrait se situer entre 10% et 12% du produit intérieur brut (PIB), soit entre 43 et 50 milliards d’euros, ressort-il des éléments transmis par le ministre en commission.