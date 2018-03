48 milliards d'euros belges logés au Luxembourg

Sur les cent familles les plus riches de Belgique, 60% d'entre elles ont créé au moins une société au Grand-duché du Luxembourg, selon De Tijd et Le Soir. Dans deux cas sur trois, il s'agit d'une boîte aux lettres n'ayant d'autre activité que la détention de parts dans d'autres sociétés, parfois situées à l'étranger (îles Vierges britanniques, Panama) et ne payant généralement que peu d'impôts. Si l'on ne retient que les 50 plus riches, ils sont alors huit sur dix à opter pour le Luxembourg. Cumulés, les capitaux propres de leurs sociétés dépassent les 48 milliards d'euros. Et leurs actifs frôlent les 54 milliards. L'équivalent du PIB de la Lettonie.