5 mesures pour protéger les indépendants de la canicule

Elles concernent le statut social des travailleurs indépendants, avec la possibilité de reporter d'un an, sur simple demande à la Caisse d'assurances sociales, et sans majoration, le paiement des cotisations sociales (sans que cela ait un impact sur les prestations) pour les 3e et 4e trimestres de 2018 et 1er trimestre 2019, le regroupement des dossiers de dispenses de cotisations en vue d'un traitement accéléré et uniforme et la reconnaissance de "secteur en crise", ce qui permet d'adapter plus facilement les cotisations sociales à la baisse.