51.000 emplois seront créés cette année, selon l'Ires

L'économie belge reste peu dynamique. L'Ires a dressé les perspectives pour 2019 et 2020 et le verdict est plutôt morose. Sachant que l'environnement international et la zone euro tournent au ralenti, notre pays doit miser, pour son expansion, sur la demande intérieure. Or, celle-ci fait aussi fait grise mine vu que la confiance des ménages et des entreprises se dégrade.