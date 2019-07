70% de demandes de ruling en plus en 3 ans

En un an, les contribuables ont sollicité près de 21% de plus le SPF Finances en matière de ruling fiscal. Depuis 2015, les demandes sont en hausse de 68%.

Les demandes de ruling ont encore progressé dans le pays. De 2017 à 2018, le nombre de sollicitations du SPF Finances a en effet augmenté de 21% en vue d’obtenir, de manière anticipée, une éventuelle décision concernant les conséquences fiscales d’une opération ou d’une situation n’ayant pas encore produit ses effets sur le plan fiscal, ressort-il du dernier rapport du ministère. C’est le cas par exemple en matière de TVA, de taxe Caïman, de stock-options ou encore d’IPP, mais aussi et surtout, de droit d’auteur, cas de figure parmi les plus en vogue avec les questions de frais propres à l’employeur, de restructuration ou de déduction pour revenus de brevet ou d’innovation.

"En raison de l’introduction d’un nouveau régime pour les revenus d’innovation, le nombre de décisions a augmenté de 112% par rapport à 2017", évoque-t-on notamment du côté du SPF. Même son de cloche pour le régime fiscal "favorable" du droit d’auteur dont "témoigne la forte augmentation de 115% du nombre de décisions en un an". Et si, a contrario, les décisions autour des plus-values sur actions ont connu une diminution de 46% entre 2017 et 2018 suite à la modification de la législation relative à la notion de capital libéré, depuis 2015, force est de constater que demandes de ruling ont le vent en poupe, avec une hausse de 68% sur la période, après sept années, depuis 2007, de croissance plus modeste. Une popularité gagnée entre autres suite aux vagues successives de régularisations fiscales intervenues ces dernières années.

70% Le nombre de demandes de ruling continue d’augmenter dans le pays, avec une hausse de près de 70% constatée entre 2015 et 2018.

95,8% de décisions favorables

Pourtant, des chiffres issus du rapport annuel du SPF Finances, il ressort que dans 95,8% des plus de 1.000 cas recensés sur l’année écoulée, la demande de ruling a abouti à une décision favorable. Ce qui l’explique, alors que ce ratio n’était que de 77,3% il y a dix ans encore? Une possibilité de retrait de demande en cas de décision négative du SPF, mais aussi le recours croissant aux "prefilings" – près de du double des demandes de ruling elles-mêmes –, soit ces réunions exploratoires avec le Service des décisions anticipées (SDA), précédant l’introduction de quelque requête formelle d’obtention de quoi que ce soit. L’objectif? Permettre au demandeur (ou à son préposé) de se faire une idée de la position du SDA sur des opérations engagées, mais aussi de vérifier si les données pertinentes nécessaires au traitement de la demande à venir sont réunies.

Un système plus utilisé au nord du pays jusqu’ici même s’il gagne depuis une demi-dizaine d’années en popularité au sud. Et ce, abstraction faite qu’une réunion sur trois environ ne se voit pas donner de suite pour cause d’irrecevabilité de demande, de modification ou de renonciation à l’opération, ou encore d’opération pour laquelle la position du SDA diverge de celle du demandeur, souligne le ministère.

Cryptomonnaies de la partie

Dans ce mouvement de généralisation des demandes de ruling, de nouveaux types font-ils leur apparition? L’avocate Séverine Segier (Afschrift) pointe notamment des demandes assez fréquentes aujourd’hui portant sur des impôts indirects (succession, donation, contrats d’assurance-vie, sociétés simples…), mais aussi "une brusque et éphémère augmentation portant sur les plus-values sur des monnaies virtuelles".

Se pose dès lors une question: à partir de quand une demande de ruling est-elle rentable? "Elle devient de plus en plus accessible, martèle Séverine Segier. Pour les dossiers les plus usuels (frais professionnels, déduction de revenus de brevets ou d’innovation, droits d’auteur…), la procédure est bien rodée, et le SDA a établi des listes de questions auxquelles il convient de répondre, ce qui peut guider le contribuable dans sa demande."