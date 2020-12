8.000 entreprises sont devenues rentables grâce aux aides "corona"

Pierre Wunsch, le gouverneur de la Banque nationale de Belgique. La BNB a mis au point un cadre analytique pour suivre et évaluer les problèmes de liquidité et de solvabilité des sociétés non financières belges.

Les mesures de soutien ont quelques effets pervers, selon une étude de la BNB. Près d'une entreprise non financière sur six souffrait de déficits de trésorerie pressants avant même le début de la deuxième vague. La BNB souligne également une augmentation non négligeable du risque de solvabilité.

A cause de la pandémie, 20% des entreprises non financières belges avaient épuisé leur trésorerie en septembre dernier - avant même le début de la deuxième vague - au point d’avoir besoin de liquidités supplémentaires. Grâce aux différentes mesures d'aides adoptées par les gouvernements, cette proportion a été ramenée à 15%. C'est ce qui ressort d'une étude publiée ce mardi par la Banque nationale de Belgique (BNB).

Les aides publiques ont été les bienvenues, mais elles recèlent toutefois quelques effets pervers. Une partie des aides a atterri dans des firmes qui n'en avaient pas vraiment besoin ou qui n'étaient déjà pas viables avant la pandémie, observe la BNB. Ainsi, 2% du nombre total d’entreprises (8.000 environ) sont devenues rentables en 2020 à la faveur uniquement de ces différentes mesures de soutien.

Selon la BNB, entre mars et septembre 2020, 26% des entreprises ont vu leur Ebitda (excédent brut d'exploitation) passer en négatif ou être insuffisant, hors soutien public, pour couvrir leurs charges financières. C'est 8 points de pourcentage en plus que sur la même période de 2019. Et ce chiffre ne comptabilise pas les sociétés, nombreuses, qui ont vu leur chiffre d'affaires baisser tout en restant rentables. Dans le même temps, 6% du total des entreprises sont devenues rentables après avoir subi des pertes en 2019. Ce qui démontre que si de nombreux secteurs et entreprises sont sévèrement touchés par la crise, d'autres parviennent à poursuivre leur développement malgré la sinistrose actuelle.

La BNB souligne également une augmentation non négligeable du risque de solvabilité. Elle conseille dès lors d'orienter les aides publiques pour en tenir compte. "Les pertes engendrées par la crise du covid‑19 ont considérablement érodé les fonds propres de nombreuses entreprises dans les secteurs les plus affectés, et la reconstitution de leurs réserves de liquidités impliquerait un alourdissement considérable de leur endettement, faute d’autres sources de financement", souligne l'étude.