Accord européen: quelles conséquences pour la Belgique?

La Première ministre Sophie Wilmès a salué ce mardi au petit matin plusieurs points positifs pour la Belgique dans l'accord dégagé entre les 27 chefs d'État et de gouvernement à Bruxelles, sur le cadre financier pluriannuel 2021-2027 de l'Union ainsi que l'instrument de relance à 750 milliards d'euros qui s'y adosse.

Droits de douane

Un autre cheval de bataille de la Belgique a connu un revirement surprise: alors qu'il était question de faire baisser la part que les pays peuvent retenir des droits de douane sous la forme de frais de perception , cette part est finalement augmentée (à 25%) dans l'accord final. C'est un élément qui a des conséquences financières importantes pour la Belgique, pays d' importations via ses ports.

«Depuis le début, les ‘frugaux’ se sont montrés rigides. En plénière, ce n’était pas possible d’avoir le moindre débat.»

La mesure avait toutefois pour objectif d'apaiser les Pays-Bas et leur Premier ministre néerlandais Mark Rutte, "Monsieur Non" leader des pays "frugaux" réticents à délier les cordons de la bourse pour des subventions de relance aux pays du sud. "Depuis le début, les ‘frugaux’ se sont montrés rigides. En plénière, ce n’était pas possible d’avoir le moindre débat", nous a confié Sophie Wilmès à ce sujet.