Accord sur le fonds "blouses blanches"

Du côté de la CSC, on se réjouit de cette avancée mais on lance quand même un avertissement. "Nous osons espérer que le budget correspondra bien aux réelles infirmières indépendantes (et pas aux très nombreuses infirmières indépendantes complémentaires). De même, nous serons très attentifs à la manière dont ce budget sera utilisé chez les indépendantes: comment créer de l’emploi supplémentaire? Comment réduire la charge de travail quand c’est l’indépendante qui décide elle-même?" Le syndicat chrétien dit aussi craindre un détournement des fonds... "De plus, il n’est pas question que les budgets dégagés puissent être de quelque manière détournés pour refinancer les hôpitaux. Pour nous, il est fondamental que ce soit la concertation sociale qui détermine les modes de financement."