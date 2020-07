Achat scindé: le fisc redéfinit les procédures

L’achat scindé se déroule en deux étapes.

1. Les parents commencent par faire une donation aux enfants (qui ne disposent en général pas de la somme nécessaire pour procéder à l’acquisition) ; cette donation ne doit plus obligatoirement être enregistrée auprès des autorités fiscales.

2. Parents et enfants acquièrent ensemble le bien immobilier en démembrement : les parents achètent l’usufruit et les enfants la nue-propriété avec les fonds qu’ils ont reçus.

Au décès des parents, les enfants deviennent ainsi plein propriétaires sans devoir payer de droits de succession.