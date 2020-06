Adecco salue un "bon" rapport coût-efficacité du soutien belge à l'économie

La Belgique "ne s'en sort pas trop mal" jusqu'ici dans la gestion de la crise économique déclenchée par le nouveau coronavirus, selon Adecco. Le groupe d'intérim suisse a comparé les mesures de soutien économique et leurs effets attendus dans dix pays européens ainsi qu’aux États-Unis et au Japon. De tous les pays étudiés la Belgique affiche jusqu’ici le stimulus le plus bas, selon Adecco: 1,25% du produit intérieur brut (PIB), contre par exemple 2,5% aux Pays-Bas ou même 10,1% en Allemagne. Pourtant le groupe RH classe la Belgique parmi les pays aux performances "honorables". L'efficacité de son soutien à l'économie serait meilleure que ceux de l’Autriche, l’Italie, et surtout de l'Espagne et du Royaume-Uni, qui selon Adecco "doivent se préparer au pire".