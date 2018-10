Alda Greoli va présenter un "pacte d'excellence" pour la petite enfance

La ministre en charge de la Petite enfance veut réduire le coût de l'accueil des petits enfants pour une majorité de ménages et faire payer davantage aux parents les plus aisés. Alda Greoli compte aussi mettre 48 millions d'euros sur la table pour ouvrir 2.000 nouvelles places en Wallonie, dont 963 réservées pour Liège et le Hainaut.

La ministre en charge de la Petite enfance Alda Greoli (CDH) va présenter au gouvernement cette semaine une réforme des milieux d'accueil, sorte de "pacte d'excellence" du secteur. En bref, elle veut réduire le coût de l'accueil des petits enfants pour une majorité de ménages et faire payer davantage aux parents les plus aisés. Le Soir et Sudpresse rapportent l'information.

Que sait-on de cette réforme?

♦ "On va réformer la participation financière des parents. Elle dépendra davantage de leurs revenus, pour rendre les crèches plus accessibles aux bas salaires. On va simplifier les tranches financières de référence. Aujourd'hui, payer 550, 600, 700 euros, ce n'est pas rare. Au final, la crèche coûtera moins cher pour une majorité de parents", explique Alda Greoli. La ministre n'avance aucun chiffre, mais affirme que "des projections ont été faites".

♦ La ministre annonce aussi mettre 48 millions d'euros sur la table pour ouvrir 2.000 nouvelles places en Wallonie, dont 963 réservées pour Liège et le Hainaut. "C'est là que le taux de couverture - le nombre de places par rapport aux 0-2,5 ans de la commune - est le moins élevé, alors que ces deux provinces totalisent 47% des enfants concernés", justifie Mme Greoli.