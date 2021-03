Appel à candidatures à l'Union wallonne des entreprises

Rien d’anormal cela dit! Le mandat de trois ans de Jacques Crahay, le patron de l'entreprise Cosucra, se terminera dans quelques mois et il est temps de penser à la relève. La particularité de cette campagne repose cependant sur le mode de désignation, plus participatif. Si jusqu’ici, chaque président était désigné par ses pairs au sein de l’Union wallonne des entreprises, le processus était relativement fermé et discret avec un candidat généralement issu d’un cercle restreint. Les règles de gouvernances ont aujourd’hui quelque peu évolué et les 7.000 membres de l’UWE ont reçu un mail les invitant à poser leur candidature. Il faudra évidemment montrer patte blanche, être à la tête d’une entreprise saine et active dans "un business correct" pour espérer avoir une chance d’être retenu. Les prétendants ont jusqu’au mois de juin pour se manifester auprès du président sortant. Jacques Crahay a débuté son mandat en septembre 2018.