Argent rapatrié: des audits bancaires prêts fin octobre

Dans trois circulaires publiées l'été dernier, la Banque nationale de Belgique (BNB) met en garde les institutions financières au sujet de la fraude fiscale . Dans une de ces circulaires , elle dit attendre "des établissements financiers qu’ils soumettent leur politique de prévention en matière fiscale à un examen critique et que, le cas échéant, ils l’adaptent et l’actualisent".

Dans le cadre du contrôle prudentiel qu'elle exerce à l'égard des banques, la BNB émet régulièrement des circulaires et communications à l'attention de ces dernières. Dans le cas présent, le tour de vis prudentiel vise à rappeler aux banques qu'elles ont un devoir de vigilance en matière fiscale et que certaines pratiques sont sanctionnées pénalement .

Liste de pratiques interdites

En annexe de cette circulaire, la BNB dresse une liste non exhaustive de pratiques considérées comme des mécanismes particuliers. Est notamment visée la participation à la mise en place de montages via des sociétés établies dans des pays non coopératifs sur le plan fiscal. Autre exemple: on considère comme un mécanisme particulier l'usage de comptes internes au lieu des comptes des clients pour réaliser, pour ceux-ci, des opérations comme des virements ou des souscriptions de titres.