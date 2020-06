"Arrêtez le carrousel politique, il faut des résultats" (FEB)

Un scénario de base optimiste

Activité économique

À l'exception du commerce alimentaire, de la chimie et du secteur bancaire , tous les secteurs ont par exemple constaté une activité économique inférieure à la normale pendant la crise. En moyenne, cette baisse atteignait 21,4% à la mi-mai . D'ici six mois, elle devrait encore être de 5 à 9% sous son niveau habituel. Parmi les causes principales de ce déclin, les sondés évoquent les manques de demandes intérieure (32,3%) et extérieure (29%).

Les nouvelles sur le front de l'emploi ne sont pas réjouissantes non plus. 83% des secteurs prédisent une baisse de l'emploi et seuls 16% son maintien. D'ici la fin de l'année, une diminution de l'emploi comprise entre 4,7% et 8,3% serait à prévoir. En nombres absolus, les secteurs de l'intérim, de l'industrie alimentaire et du commerce non alimentaire devraient être les plus affectés.