Au-delà du PIB, n'oublions pas comment un pays s'enrichit vraiment...

Un pays ne s’enrichit qu’en exportant biens et services, surtout des biens car, en moyenne 80% des exportations sont le fait de produits industriels.

Tout comme les préjugés certains concepts ont la vie dure. Ceux qui les utilisent le font par habitude sans tenir compte du contexte dans lequel ils ont été conçus.

Avec le temps, nous avons pris l’habitude de tout mesurer à l’aune du PIB et de sa croissance : la richesse ou la pauvreté, la dette et l’épargne, les importations et les exportations, le taux d’inflation…

A force d’intégrer dans leur calcul tout ce qui est activité, on a fini par confondre activité et création de richesses, par considérer toute activité comme étant de la création de richesses : dépenses d’administration, soins de santé, accidents de voiture, frais de dépollution. Le psychologue américain Abraham Maslow estimait que si votre seul outil était un marteau vous aurions tendance à tout traiter comme des clous. Nous y sommes arrivés…

Le débat qui porte sur la « soutenabilité » des dettes souveraines en est une belle illustration. En 2010, des personnalités aussi réputées que Kenneth Rogoff, ancien chef économiste du FMI, et Carmen Reinhart, économiste en chef de la Banque mondiale, avaient dû se rétracter après avoir fixé à 90% du PIB le seuil à partir duquel une dette devenait incontrôlable.

Le débat sur la « soutenabilité » des dettes souverainesest vide de sens, notamment parce que l'étalon de mesure, le PIB, est lui-même variable.

En Europe le pacte de stabilité a mis la barre à 60%, une limite que la plupart des pays membres n’arriveront jamais à respecter... Au Japon, la dette dépasse maintenant les 260% du PIB sans que personne ne s’en émeuve alors que celle de l’Argentine est à 60% du PIB la proie des fonds vautours.

Une seule conclusion s’impose : ce débat est vide de sens, notamment parce que l’étalon de mesure, le PIB, est lui-même variable ; un peu comme si on mesurait les distances avec un mètre qui se dilate avec la température…

Simon Kuznets a inventé le PIB après la grande crise de 1929. L’idée était de mesurer la création de richesses des Etats Unis et de comparer les pays entre eux. A l’époque le commerce international était dans les limbes, le protectionnisme florissait, les déficits commerciaux étaient rares et peu significatifs.

Outre Atlantique, la production de richesses équivalait à peu de choses près à la consommation et augmentait au moindre regain d’activité. En Europe, beaucoup de pays importaient de la richesse à bon compte grâce aux colonies.

Le commerce mondial n’a réellement pris son essor que dans l’après-guerre 40-45 avec l’ouverture du Japon, le plan Marshall, la décolonisation, l’essor des moyens de transport et, par la suite, la chute des régimes communistes et, bien entendu le décollage de la Chine. Le déficit américain n’a vu le jour qu’en 1971 et celui de la France au début de ce siècle.

Production vs consommation

Peut-on vraiment de nos jours mettre sur le même pied le PIB de la Corée du Sud, composé à plus de 40% d’une production industrielle largement exportée, ou celui de l’Allemagne avec ses 26%, et celui de la France qui n’affiche qu’un maigre 11% ? La Grèce a fait, il n’y a pas si longtemps, la vaine et douloureuse expérience d’une tentative de relance sans potentiel industriel.

Un PIB basé sur une production indique réellement une création de richesse ; il n’a rien à voir avec son équivalent fait essentiellement de consommation de richesses.

Entraînée par la distribution de chèques de 1.400 dollars envoyés aux citoyens, la croissance américaine dépasse déjà les 6%. Mais la médaille a son revers : selon l'OMC les importations de l'Oncle Sam devraient croître de plus de 11% en 2021 et creuser le déficit commercial, en particulier avec la Chine . La croissance américaine enrichit donc son pire rival!

On peut comprendre qu’un gouvernement se fonde sur les prévisions de croissance pour établir son budget annuel puisque plus des deux tiers des recettes fiscales (TVA et de l’impôt sur les revenus) sont corrélés avec le niveau d’activité, que celle-ci soit importée ou pas.

La croissance n'est parfois qu'un leurre...

Mais l’amélioration des recettes de l’Etat peut sournoisement cacher un appauvrissement collectif.

80% Part des produits industriels dans les exportations

Ne confondons pas corrélation et causalité : si la croissance est le fruit d’un accroissement des importations le lien de cause à effet entre l’activité et l’enrichissement est rompu.

Le partage des « fruits de la croissance » n’est parfois que la corde avec laquelle nous serons pendus ! Un pays ne s’enrichit qu’en exportant biens et services, surtout des biens car, en moyenne 80% des exportations sont le fait de produits industriels.

Plus grave encore à une époque qui voit l’innovation dicter la conduite du monde : plus de 80% des brevets émanent de l’industrie. Perdre pied dans l’industrie équivaut à sacrifier au moins deux générations parce que reconstruire un potentiel de production prend des décennies.

La croissance n’est donc parfois qu’un leurre...